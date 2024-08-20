Синоптик Позднякова: жара в Москве может достичь 30 градусов в конце августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться, а самые жаркие дни, вероятнее всего, придутся на последние числа августа. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, атмосферное давление растет, облаков становится все меньше, и хотя 20 августа еще возможны кратковременные дожди (в основном на юге и юго-востоке Московской области), интенсивными они не будут.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" 21, 22 и 23 августа погода в Москве будет шикарная: осадков не ожидается, а ночи будут довольно теплыми для этого времени года – 14–16 градусов. Дневная же температура установится в пределах 23–25 градусов, что чуть выше климатической нормы.

В субботу и воскресенье осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах 10–15 градусов, а днем – 23–28.

"То есть можно будет еще и позагорать", – отметила Позднякова.

Если говорить о последней неделе августа, то все модели долгосрочных прогнозов показывают, что и она будет достаточно теплой, заметила эксперт.

"Скорее всего, даже самые жаркие дни месяца придутся именно на последние числа августа. Не исключено, что в отдельные дни температура достигнет отметки в 30 градусов", – заключила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что

минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала августа. Несмотря на ливень с грозами, столбики термометров остановились на отметке в 18,5 градуса.