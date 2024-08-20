Минувшая ночь стала самой теплой в Москве в августе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью атмосферный фронт закрыл небо над регионом плотными облаками. В результате прошел ливень с грозами, но это не повлияло на температуру – столбики термометров остановились на отметке в 18,5 градуса.

Днем, как и прогнозировалось, максимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 27,7 градуса. В Подмосковье местами потеплело до 30 градусов.

Синоптик рассказал, что до конца недели ночи в столичном регионе станут прохладнее. Температура воздуха составит 10–15 градусов тепла. В дневные часы воздух будет прогреваться до 21–26 градусов, что превышает климатическую норму на 1–2 градуса.

В то же время Леус заверил, что жара в столичный регион еще вернется – в первой половине следующей недели температура превысит норму на 5–7, составив 25–30 градусов.

Ранее сообщалось, что к концу текущей недели водоемы в Москве могут прогреться до 20 градусов тепла, а отдельные малопроточные озера и водоемы со слабым течением – до 21 градуса.

По ожиданиям синоптиков, конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными с вероятностью 70–80%. В частности, в среду и четверг, 21 и 22 августа, будет солнечная погода без осадков.