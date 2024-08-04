04 августа, 15:15Общество
Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря "Профессиям будущего"
Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря центру инновационных кадровых решений "Профессии будущего", рассказал Сергей Собянин.
Центр, по словам мэра, принял уже 60 тысяч 9-классников и 40 тысяч взрослых горожан. Так, школьники прошли программу по профориентации, а взрослые москвичи нашли работу благодаря HR-сервисам "Профессий".
Определиться с выбором программы обучения и найти хорошую вакансию помогают карьерные наставники. О том, как получить карьерную консультацию и попробовать профессию в интерактивном формате – в эфире телеканала Москва 24.