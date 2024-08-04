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04 августа, 15:15

Общество

Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря "Профессиям будущего"

Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря "Профессиям будущего"

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Свыше 100 тысяч москвичей выбрали кадровое направление благодаря центру инновационных кадровых решений "Профессии будущего", рассказал Сергей Собянин.

Центр, по словам мэра, принял уже 60 тысяч 9-классников и 40 тысяч взрослых горожан. Так, школьники прошли программу по профориентации, а взрослые москвичи нашли работу благодаря HR-сервисам "Профессий".

Определиться с выбором программы обучения и найти хорошую вакансию помогают карьерные наставники. О том, как получить карьерную консультацию и попробовать профессию в интерактивном формате – в эфире телеканала Москва 24.

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