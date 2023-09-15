Паралет путешественника Конюхова установил мировой рекорд

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете, достигли высоты 4 687 метров. Это на 117 метров выше установленного мирового рекорда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиционного штаба Конюхова Оскара Конюхова.

По его информации, команда находится в полете более трех часов. Предыдущий рекорд, который составлял 4 570 метров, был установлен венгерскими пилотами в 2003 году.

Отмечается, что полет в Приэльбрусье совершается для установления мирового и национального рекордов высоты для экипажа двухместного паралета. Путешественники рассчитывают проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, которые близки к Северному полюсу. Для этого спортсмены пытаются подняться на высоту до 6 километров и пролететь над Западной (высота – 5 642 метра) и Восточной (5 621 метр) вершинами Эльбруса.

В марте Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре "ФосАгро". Пилоты совершили первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского.

До этого сообщалось, что Конюхов отправился в очередное путешествие. Он хотел установить рекорд по дальности и продолжительности полета на воздушном шаре. Пролететь Конюхов планировал около 2,5 тысячи километров, что должно было занять примерно 60 часов.

Федор Конюхов рассказал о своем путешествии на воздушном шаре