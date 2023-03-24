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Общество

Федор Конюхов планирует установить рекорд полета на воздушном шаре

Федор Конюхов планирует установить рекорд полета на воздушном шаре

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Федор Конюхов отправился в очередное путешествие. Путешественник хочет установить рекорд по дальности и продолжительности полета на воздушном шаре.

В небо огромный шар он поднял в Мурманской области. На борту – большой запас газовых баллонов. Пролететь Конюхов планирует около 2,5 тысячи километров, что займет примерно 60 часов.

Точное место посадки пока неизвестно. Предположительно, это будет в Сибири, недалеко от реки Енисей. Вместе со знаменитым путешественником на борту находится президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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