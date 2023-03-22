Весне дорогу: как защитить дачу от подтоплений во время паводка

В Подмосковье из-за потепления и обильного таяния снега увеличился уровень воды в реках. Из-за этого владельцы дач могут столкнуться с подтоплением участков. Разбираемся, как обезопасить дом и что делать, если имущество уже пострадало.
Вышли из берегов
Сильные паводки эксперты фиксируют уже в шести округах Московской области. По данным регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, вода зашла на участки дорог в Мытищах, Пушкине, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах и Домодедове. Работы по ликвидации подтоплений ведутся, добавили в пресс-службе.
Столкнулись с проблемой "большой воды" и некоторые населенные пункты. Например, в селе Слемские Борки Луховицкого района река Ока выходит из берегов каждый год, но в этот раз половодье началось на две недели раньше. Было перекрыто дорожное движение на двух дорогах к населенному пункту, спасатели организовали для жителей провоз продуктов и лекарств.
Уточняется, что ситуация в селе должна нормализоваться в течение трех недель.
По оценкам экспертов, помимо Оки, из берегов может выйти Волга, Москва-река и Клязьма. Из-за этого в Дубне, Красногорске, Орехово-Зуеве, Фрезеве, Коломне и Луховицах объявили уровень повышенной опасности.
В свою очередь, водохранилища Москвы и ряда соседних городов Подмосковья уже подготовили к прохождению паводка, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, весь талый сток будет принят в водохранилища, а сформированные по итогам паводка запасы позволяют обеспечить водоснабжением всю столицу.
Продумать все заранее
Планировать защиту загородного участка от весеннего паводка нужно еще на этапе покупки и строительства, рассказал Москве 24 инженер-строитель Алексей Старостин.
Собственники дачи, решившие оборудовать подвал, тоже должны заранее позаботиться о том, чтобы грунтовые воды не заливали помещение.
"При строительстве дома делается пристенный дренаж – это трубы, которые лежат ниже фундамента. Грунтовые воды проходят через них, собираются в дренажном колодце, а оттуда выходят с помощью отвода. Для откачки воды можно использовать насос, если участок находится в низине. Тем самым фундамент будет защищен от влаги", – рассказал эксперт.
Если владелец дачи не имеет возможности провести такие работы, то обеспечить отвод воды можно и с помощью оканавливания участка.
По словам Старостина, весной дачники также могут закидывать снег в теплицы, что спасает от пересушивания почвы и облегчает посадки.
При этом в случае если дом все-таки подтопило, следует как можно скорее убрать из него воду и грязь, а также тщательно просушить, советовал председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Юрий Шалыганов. Для этого стоит использовать тепловые пушки, потому что иначе в здании останется сырость, а затем может появиться и плесень. Это относится как к деревянным, так и к кирпичным домам, подчеркнул эксперт.
В свою очередь, юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко также рекомендовал после подтопления обязательно проверять фундамент. "Если на нем возникли трещины, то нужно принять меры по их обработке и заделать швы, чтобы не было коррозии", – добавил он.
Перестраховаться
Кроме того, дачу и другие объекты на загородном участке можно застраховать от стихии, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Гребенюк.
При этом застраховать дом можно еще на этапе ремонта. Главное, чтобы у него был конструктив – коробка стен, крыша, двери и окна, подчеркнула юрист. Также защитить можно все, что находится на участке: баню, сарай, нежилые помещения, заключила эксперт.