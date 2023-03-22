Весне дорогу: как защитить дачу от подтоплений во время паводка

В Подмосковье из-за потепления и обильного таяния снега увеличился уровень воды в реках. Из-за этого владельцы дач могут столкнуться с подтоплением участков. Разбираемся, как обезопасить дом и что делать, если имущество уже пострадало.



Вышли из берегов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные паводки эксперты фиксируют уже в шести округах Московской области. По данным регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, вода зашла на участки дорог в Мытищах, Пушкине, Лосино-Петровском, Щелкове, Люберцах и Домодедове. Работы по ликвидации подтоплений ведутся, добавили в пресс-службе.

Столкнулись с проблемой "большой воды" и некоторые населенные пункты. Например, в селе Слемские Борки Луховицкого района река Ока выходит из берегов каждый год, но в этот раз половодье началось на две недели раньше. Было перекрыто дорожное движение на двух дорогах к населенному пункту, спасатели организовали для жителей провоз продуктов и лекарств.





Сергей Желонкин начальник пожарно-спасательной части № 230 ГКУ МО "Мособлпожспас" Глубина перелива на данный момент составляет 30 сантиметров, но вода прибывает. На данном этапе наша пожарная техника может проехать, но в ближайшее время она этого сделать не сможет. До этого момента будет организован вывоз и привоз продуктов, медицинская помощь для населения.

Уточняется, что ситуация в селе должна нормализоваться в течение трех недель.

По оценкам экспертов, помимо Оки, из берегов может выйти Волга, Москва-река и Клязьма. Из-за этого в Дубне, Красногорске, Орехово-Зуеве, Фрезеве, Коломне и Луховицах объявили уровень повышенной опасности.

В свою очередь, водохранилища Москвы и ряда соседних городов Подмосковья уже подготовили к прохождению паводка, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, весь талый сток будет принят в водохранилища, а сформированные по итогам паводка запасы позволяют обеспечить водоснабжением всю столицу.

Продумать все заранее

Планировать защиту загородного участка от весеннего паводка нужно еще на этапе покупки и строительства, рассказал Москве 24 инженер-строитель Алексей Старостин.





Алексей Старостин инженер-строитель Для этого геодезисты делают съемку рельефа местности, проектировщики учитывают эти данные и при необходимости закладывают в проект пристенный дренаж, ливневую канализацию, а также естественный рельеф участка для отвода грунтовых и талых вод. Это избавит участок от лишней влаги. И желательно строиться на возвышенности.

Собственники дачи, решившие оборудовать подвал, тоже должны заранее позаботиться о том, чтобы грунтовые воды не заливали помещение.

"При строительстве дома делается пристенный дренаж – это трубы, которые лежат ниже фундамента. Грунтовые воды проходят через них, собираются в дренажном колодце, а оттуда выходят с помощью отвода. Для откачки воды можно использовать насос, если участок находится в низине. Тем самым фундамент будет защищен от влаги", – рассказал эксперт.

Если владелец дачи не имеет возможности провести такие работы, то обеспечить отвод воды можно и с помощью оканавливания участка.





Алексей Старостин инженер-строитель Достаточно прокопать по периметру вдоль забора небольшую траншею, куда будет стекать вода. Весной желательно расчищать пути ее движения, убирать преграды из наледи, разбрасывать скопления снега по территории.

По словам Старостина, весной дачники также могут закидывать снег в теплицы, что спасает от пересушивания почвы и облегчает посадки.

При этом в случае если дом все-таки подтопило, следует как можно скорее убрать из него воду и грязь, а также тщательно просушить, советовал председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Юрий Шалыганов. Для этого стоит использовать тепловые пушки, потому что иначе в здании останется сырость, а затем может появиться и плесень. Это относится как к деревянным, так и к кирпичным домам, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко также рекомендовал после подтопления обязательно проверять фундамент. "Если на нем возникли трещины, то нужно принять меры по их обработке и заделать швы, чтобы не было коррозии", – добавил он.

Перестраховаться

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кроме того, дачу и другие объекты на загородном участке можно застраховать от стихии, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Гребенюк.





Анастасия Гребенюк юрист Когда страхуют недвижимость, можно указать любые риски: половодье, пожары, взрывы, стихийные бедствия. Все это прописывается в страховом полисе. Если дом находится в зоне сильных паводков или возможного падения скальных пород, то специалист может указать повышенный коэффициент стоимости либо отказать в услуге. Но, как правило, в Подмосковье таких случаев почти не бывает.

При этом застраховать дом можно еще на этапе ремонта. Главное, чтобы у него был конструктив – коробка стен, крыша, двери и окна, подчеркнула юрист. Также защитить можно все, что находится на участке: баню, сарай, нежилые помещения, заключила эксперт.