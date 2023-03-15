Агроном Ганичкина рассказала о правильной подготовке участка к первым посадкам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный агроном России Октябрина Ганичкина заявила, что дачникам пора задумываться о подготовке огорода к посадке ранних культур. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она советует начать с самой простой вещи – перекопать землю для будущей грядки.

"После того как вы вспашете землю, участок следует густо засыпать семенами горчицы. Во-первых, ее посев спасет огород от будущих сорняков и промерзания, так как холода пока не отступили. Во-вторых, горчица является живой мульчей, которая к весне становится удобрением для вашего огорода", – объяснила Ганичкина.

Агроном добавила, что корни горчицы остаются в почве, превращаются в перегной, который способствует проникновению воздуха и воды в землю, а также облегчает дальнейшую обработку грунта.

Эксперт советует прогреть землю перед посадкой. Для этого стоит полить места для грядок фитоспарином – это биологический препарат, сделанный на основе природного микроорганизма и почвенных бактерий. По окончании всех процедур необходимо накрыть грядки полиэтиленовой пленкой.

"Я также рекомендую посыпать грядки живыми бактериями "Сияние": они тоже согреют почву и подготовят ее к первой высадке ранних культур – лука, моркови, свеклы", – посоветовала Ганичкина.

Последний штрих – это черный укрывной материал, резюмировала эксперт. Он поможет быстро размножить бактерии для согревания земли.

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