Ситуация с половодьем осложнилась в 12 регионах России

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Из-за половодья уровень воды повышается в реках Липецкой, Тамбовской, Тульской, Московской, Рязанской, Курской, Ульяновской, Самарской, Орловской областей, Мордовии, Чувашии и в Татарстане. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас наблюдается рост уровня воды на 25–60 сантиметров, который связан с развитием половодья в Поволжье и Центральном федеральном округе", – передает его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что местами в регионах наблюдается затопление поймы. Он выделил Чувашию и Мордовию, так как на их реках превышена отметка неблагоприятного явления.

По словам синоптика, подтопления пойм сохраняются в верховье реки Оки в Орловской, Тамбовской областях, а также в верховье Дона в Липецкой области. На Оке наблюдается и смещение паводковой волны из-за повышения уровня воды на 1 миллиметр. Он предупредил о том, что в период с 23 по 28 марта следует ожидать вскрытия реки Волги выше Твери.

"Это всегда требует внимания, потому что, когда река вскрывается сразу, возникают заторы", – отметил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал о том, что городские службы подготовили водохранилища столицы и соседних городов Подмосковья к прохождению паводков. Он пояснил, что подачу воды для Московского региона обеспечивают 15 водохранилищ, запасы которых можно пополнить за счет естественного притока воды.



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