Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бригады Мосводостока готовы к ликвидации последствий дождя, сообщается в телеграм-канале предприятия.

Там напомнили, что, по прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15:00. Всего выпадет до пяти миллиметров осадков.

В Мосводостоке сообщили, что дождь усиливает снеготаяние, поэтому бригады готовы к возможным временным скоплениям воды. Сообщить о них можно, позвонив в диспетчерские службы либо оставив сообщение в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте".

На столицу обрушился дождь, который прекратится только ко второй половине дня 24 марта. Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов. Скорость южного и юго-западного ветров составит 6–11 метров в секунду.

Кроме того, дождь ожидают столица и область в выходные. При этом ожидается теплая погода. Температура будет соответствовать апрельским значениям.

В Московском регионе из-за активного таяния снега значительно повысился уровень рек. В Коломне из-за резкого подъема воды закрыли три моста и пустили автобусы в объезд.

Температура воздуха в Москве впервые с начала года преодолела отметку в 10 градусов

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