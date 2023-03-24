Москвичам рассказали о погоде 24 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидают столицу и область в пятницу, 24 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Скорость южного и юго-западного ветров составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 739 миллиметров ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высокие температуры активизировали в Москве процессы таяния снега. По его словам, по состоянию на утро 23 марта на главной метеостанции города на ВДНХ высота сугробов составляла 18 сантиметров, что на одну четвертую меньше климатической нормы.

В Московском регионе из-за активного таяния снега значительно повысился уровень рек. В Коломне из-за резкого подъема воды закрыли три моста и пустили автобусы в объезд.

Температура воздуха в Москве впервые с начала года преодолела отметку в 10 градусов

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