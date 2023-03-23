Синоптик предупредила о пасмурной погоде в выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начиная с пятницы, 24 марта, в городе установится пасмурная погода. Солнце вернется в столицу лишь на следующей неделе, рассказала Москве 24 ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она отметила, что четверг, 23 марта, станет последним солнечным днем недели.

"24 марта погоду уже будут определять атмосферные фронты атлантического циклона, поэтому погода будет облачная, с дождями. В пятницу местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура высокая: ночная – 5...7, дневная – 10…12 градусов. Также может усилиться ветер", – рассказала метеоролог.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Мы рассчитываем, что следующий период солнечной погоды будет только в середине следующей недели, когда атмосферное давление чуть подрастет. Но в ночные часы температура тогда может опускаться до 0 или до слабоотрицательных значений.

Эксперт добавила, что в выходные, 25 и 26 марта, температура воздуха в столице будет выше климатической нормы. Дождь в городе будет идти практически все выходные, наиболее интенсивным он будет в воскресенье. В ночь на субботу прогнозируется 3...5 градусов, днем воздух прогреется до 12...14 градусов. В ночь на воскресенье ожидается 4...6 градусов, а днем – 8...10, отметила специалист.

"На следующей неделе погода будет облачная, еще местами сохранится вероятность небольшого дождя. Ночью – 0...5, дневная температура – 5…10, что тоже еще выше климатической нормы. Уже во вторник, 28 марта, ожидается переменная облачность, без осадков, с большим суточным ходом температуры: ночью – -1...4, а днем – 8…13 градусов", – заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и Подмосковье окончательно растает снег. По прогнозам синоптика, полного исчезновения снежного покрова стоит ждать в первые десять дней апреля. Специалист добавил, что в лесах снег может оставаться до середины месяца.



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