Москвичей предупредили о мокром снеге в начале апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы в начале апреля ожидает мокрый снег, а также отрицательные температуры. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, сейчас средняя температура примерно на градус превышает климатическую норму, к концу марта аномалия окажется более заметной.

Синоптик отметил, что в средине недели в столицу придет пик тепла. Так, 22 марта в некоторых районах Подмосковья температура будет от плюс 9 до плюс 12 градусов и от плюс 7 до плюс 12 градусов. Метеоролог не исключил, что в начале апреля в Москве пойдет мокрый снег.

Он также сообщил, что начало текущей недели было теплым.

"Активизируется процесс таяния снега, особенно во второй половине недели, когда местами в регионе пройдут дожди", – сказал эксперт.

По мнению собеседника радиостанции, к концу недели останется лишь 5–9 сантиметров снежного покрова.

"Так что последние дни марта – первые дни апреля Москва останется без снега, за исключением каких-то оврагов, затемненных мест в лесопарках", – заключил он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что дождливая погода и до 10 градусов ожидаются в Москве в выходные, 25 и 26 марта. Она отметила, что погоду в субботу и воскресенье в столице будет определять очередной атлантический циклон. В выходные будет тепло, но более влажно.

Созданная нейросетями ведущая начала вести прогноз погоды на телеканале в Ставрополе

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