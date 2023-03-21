Москвичам пообещали апрельскую погоду к выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей ожидает повышение температуры до 13 градусов 25 и 26 марта, ночные значения будут соответствовать маю – 7 градусов. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супер теплая погода на этой неделе, температура на 5–6 градусов превышает норму. Такая погода практически на 4 недели опережает свое развитие, (...) ночные температуры будут положительными, причем существенно положительными", – подчеркнул он.

По словам синоптика, в ночь на 22 марта столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов, в ночь на 23 марта – 1–3, а в ночь на 24 марта – 5–7 градусов.

Метеоролог отметил, что в дневное время суток 22 марта температура составит от 7 до 9 градусов, 23 марта значения повысятся до 11 градусов, а 24 марта отметка достигнет 12 градусов. Вильфанд уточнил, что подобные значения превышают средние на 7 градусов.

Он добавил, что 25 марта, в субботу, жителей и гостей столицы ждет температура от 8 до 13 градусов.

"А в воскресенье небольшое понижение температуры. Изменится направление ветра, до субботы он будет южный и юго-западный, а в воскресенье он будет западный, но все равно теплая погода в диапазоне от 5 до 10 градусов", – сказал синоптик.

Однако все же погода окажется неоднородной, поскольку 22 марта она ожидается комфортная с прояснениям и без осадков, а 24 марта пойдет дождь. В этот день порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

"В выходные, особенно в воскресенье, временами дождик. Не очень большой, но он все-таки будет", – резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о постепенном потеплении с дождями в Москве. Метеоролог рассказал, что ко дню весеннего равноденствия, 21 марта, с которого начинается астрономическая весна, средняя температура воздуха в столице достигла положительного показателя.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 22 марта

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