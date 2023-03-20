Синоптик заявил, что весна в Центральной России будет соответствовать климатическим нормам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весна в этом году в Центральной России будет соответствовать многолетним климатическим нормам. Об этом рассказал Москве 24 начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"Зима по большей части была теплой, поэтому приход метеорологической весны, как это и было в последние годы, затягивается. Я имею в виду устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль", – отметил он.

Синоптик пообещал, что скоро снег растает, поскольку ему в этом активно помогают дожди. Ранний сход снежного покрова создает условия для повышения температуры, добавил Терешонок.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.



"Атмосфера": 1 градус тепла ожидается в столице вечером 20 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!