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12:51

Общество

Предупреждение о гололедице продлили в столичном регионе до вечера 21 марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 21 марта. Ранее оно действовало до утра 21 марта.

Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что на этой неделе столбики термометров покажут значения на 3–8 градусов выше нормы.

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