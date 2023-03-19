Москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На будущей неделе прогнозируется теплая погода, столбики термометров покажут значения на 3–8 градусов выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется западно-восточным переносом воздушным масс атлантического происхождения, благодаря чему ощутимо потеплеет, а температурный фон в южной половине Русской равнины окажется на 3–8 градусов выше положенной в это время года по климату нормы", – цитирует его центр погоды "Фобос".

Синоптик отметил, что 20 марта не ожидается существенных осадков. Ночью температура составит от минус 1 до минус 6 градусов, а днем будет от плюс 2 до плюс 7 градусов. Во вторник, 21 марта после 12:00 начнется небольшой дождь, под утро столбики термометров покажут от 0 до минус 5 градусов, а днем – от плюс 3 до плюс 8 градусов.

"В среду заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему ненадолго распогодится, в сумерках не менее 0 – плюс 5 градусов, днем плюс 4 – плюс 9 градусов. В четверг попадем в теплый сектор циклона, сопровождаемого дождевыми тучами, станет на градус теплее, плюс 5 – плюс 10 градусов", – добавил метеоролог.

По его словам, 24 марта в Москву придут холодный фронт, ливни и ветер. В выходные, 25 и 26 марта, прогнозируется похолодание. В ночное время суток температура составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем – от плюс 3 до плюс 8 градусов.

Тишковец указал, что сугробы подтают до 5–10 сантиметров.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

Москвичам рассказали о погоде 19 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!