Туман сохранится в Сочи до 20 марта – власти

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Туман, который осложняет работу аэропорта Сочи, сохранится до понедельника, 20 марта. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, воздушная гавань функционирует по фактической погоде.

"По сообщению метеорологов, сегодня в течение дня, а также в течение суток 20 марта на территории Сочи местами сохранится туман", – отметили власти.

До этого сообщалось, что авиакомпании отменили десятки рейсов в Сочи из-за сложных метеоусловий 19 марта. Так, "Аэрофлот" отменил 18 рейсов из Москвы в Сочи и 9 рейсов из регионов, а "Победа" – 15 рейсов 19 марта.

По словам пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, рейс из Екатеринбурга в Сочи авиакомпаний "Икар" и Nordwind задержали.

Позже компания "Аэродинамика" заявила, что аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы. По информации представителей компании, с 11:00 воскресенья, 19 марта, улучшилась видимость, аэропорт смог принять уже 4 рейса.

Авиакомпании отменяют рейсы в Сочи из-за тумана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!