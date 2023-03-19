Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы

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Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за густого тумана рейсы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании "Аэродинамика".

По информации представителей компании, с 11:00 воскресенья, 19 марта, улучшилась видимость, аэропорт смог принять уже 4 рейса.

"С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего время они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация", – сказано в заявлении.

До этого "Интерфакс" сообщил, что авиакомпании отменили десятки рейсов в Сочи из-за сложных метеоусловий 19 марта.

По данным "Аэрофлота", было отменено 18 рейсов из Москвы в Сочи и 9 рейсов из регионов. Пассажирам предложили переоформить билет или запросить возврат денежных средств.

"Победа" отменила 15 рейсов 19 марта и разрешила перебронировать билеты или оформить их возврат.

Также некоторые самолеты авиакомпании "Россия" сели на запасных аэродромах в Минеральных Водах, Махачкале и Ставрополе.

"Авиакомпания делала все возможное для размещения пассажиров рейсов в гостиницах, предоставила питание и прохладительные напитки", – отметила авиакомпания.

По словам пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, рейс из Екатеринбурга в Сочи авиакомпаний "Икар" и Nordwind задержали. На него зарегистрировались свыше 360 пассажиров.

Ранее компания "Аэродинамика" сообщила, что в ночь с 18 на 19 марта из Сочи были выполнены только 2 рейса из запланированных 57. Там указали, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.

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