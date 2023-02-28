12:02Транспорт
Ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Ограничения на полеты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что все ограничения отменили в 11:40 по московскому времени.
Ранее стало известно, что небо над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково было закрыто из-за неизвестного объекта.
До этого аэропорт объявил задержку рейсов до 12 часов. Власти Петербурга при этом причины не назвали. Также отмечалось, что воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково временно закрыто.
В Сети появилась информация, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе.
Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты
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