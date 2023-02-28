Петербургский аэропорт объявил задержку всех рейсов до 12 часов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Аэропорт Пулково объявил задержку рейсов до 12 часов, заявили власти Санкт-Петербурга в своем официальном телеграм-канале.

Причины ограничений в работе транспортного узла не называются. Аэропорт при этом работает штатно.

Согласно открытым данным сервиса Flightradar, все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно. Рейсы из Москвы делают круги или возвращаются в столицу.

Телеграм-каналы пишут, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Этот сигнал подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. Также сообщается, что в небо над городом подняли истребители.

По информации источника ТАСС, воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково закрыто до 13:20.

"Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", – заявил источник агентства, знакомый с сообщением Росавиации.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Норд Стар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. ЧП произошло при выполнении разворота к исполнительному старту. Авиакомпания выполняла рейс из Норильска в Домодедово.

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