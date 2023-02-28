Небо над Петербургом в районе Пулково закрыто из-за неизвестного объекта – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Небо над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыто из-за неизвестного объекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

"Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены", – говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта Внуково рассказали Москве 24, что несколько воздушных судов, которые вылетели в Петербург, возвращаются. Также в ближайшее время могут перенести рейсы, которые должны отправиться в Пулково.

В авиакомпании "Россия" уже сообщили, что скорректировали выполнение нескольких рейсов в Санкт-Петербург и из него в связи с ограничением использования воздушного пространства над городом.

Ожидается задержка вылетов из Пулково ряда рейсов в Нижний Новгород, Калининград, Внуково, Сочи, Кировск.

Ранее аэропорт Пулково объявил задержку рейсов до 12 часов. Власти Петербурга при этом причины не назвали. Также отмечалось, что воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково закрыто до 13:20.

Телеграм-каналы писали, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Этот сигнал подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. Также сообщалось, что в небо над городом подняли истребители.

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