Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области. Причиной стала гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Желтый – погода потенциально опасна", – подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, предупреждение будет действовать до 11:00 понедельника, 20 марта.

До этого желтый уровень погодной опасности продлевали до полудня 19 марта. Причина была аналогичная.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

Синоптик объяснила, что март оказался теплее климатической нормы, поэтому с 20 марта в столице прогнозируется метеорологическая весна.

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