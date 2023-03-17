Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за высокой вероятности гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 воскресенья, 19 марта.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объявил, что в выходные, 18 и 19 марта, в Москве установится солнечная и сухая погода. Осадков в столице не ожидается. Отклонением от нормы станет атмосферное давление – оно будет на уровне 762 миллиметров ртутного столба (на 15 миллиметров выше стандартного показателя).

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическую весну можно ожидать в столице 22–23 марта. В эти дни воздух прогреется примерно до 8–9 градусов в дневные часы.

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные, 18–19 марта

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