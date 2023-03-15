15 марта в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Согласно данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха в столице к 16:00 среды, 15 марта, поднялась до 8,5 градуса тепла. Таким образом, 15 марта может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По словам синоптика, 15 марта стало самым теплым днем с начала 2023 года.

"На нашей реперной станции на ВДНХ час назад была зафиксирована температура воздуха плюс 8,5 градуса, а на Балчуге выше плюс 9 градусов. Это, конечно, впечатляет, погода сегодня очень комфортная, солнечная", – сказал Вильфанд.

Однако метеоролог призвал москвичей не надеяться на быстрое возращение весенней погоды. Уже в ближайшие выходные температура воздуха значительно опустится. Вильфанд рассказал, что днем она будет выше нормы, однако ночью прогнозируется до минус 10 градусов.

Синоптик добавил, что на следующей неделе жителей столицы ожидает более однородная погода.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 16 марта, на планете прогнозируется магнитная буря. По информации ученых, Земля будет ощущать влияние солнечного ветра.

Между тем глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов поделился, что снег в Москве может исчезнуть с 5 по 10 апреля. На данный момент высота покрова оказалась выше обычного. Однако, считает метеоролог, превышающая норму температура воздуха растопит осадки раньше сроков.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 16 марта

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