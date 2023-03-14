Синоптик пообещал москвичам апрельскую погоду 15 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает температура до 7 градусов в среду, 15 марта. Такая погода характерна для апреля, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-настоящему теплая погода уже сегодня днем отмечается в Москве и будет отмечаться в последующие дни рабочей недели. Наиболее теплый день – завтра, когда даже ночные температуры минимальные будут в диапазоне от 1 до 3 градусов, а дневные – 5–7 градусов. Это по-настоящему апрельская погода", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что воздушные массы приходят из акватории Средиземного моря, Ближнего Востока и Среднего Востока, поэтому прогнозируется такая теплая погода. В среду, 15 марта, ожидается переменная облачность и солнце.

В четверг, 16 марта, погода не изменится, однако возникнет "циклоническая кривизна". В ночное время суток столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов, а днем потеплеет до 5 градусов. Пятница, 17 марта, окажется последним днем со значениями выше 0 градусов.

"Во второй половине дня в пятницу к центру европейской части России будет приближаться гребень высокого давления с запада. И это приведет к тому, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков и солнышко", – заключил метеоролог.

Ранее говорилось, что до конца вторника, 14 марта, в Москве прогнозируется сильный ветер, чьи порывы могут достигать 17 метров в секунду. Жителям рекомендовали не терять бдительности, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 16 марта

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