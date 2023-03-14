Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

До конца дня в Москве прогнозируется сильный ветер, чьи порывы могут достигать 17 метров в секунду. Об этом информирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Жителям Москвы рекомендовали не терять бдительности, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.

Между тем российский Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах. Предупреждение будет действовать до 00:00 16 марта.

При этом 14 марта москвичей ждет резкое потепление. По словам главы прогностического центра "METEO" Александра Шувалова, температура воздуха в городе во вторник может подняться до 2–4 градусов тепла.

Однако самым теплым днем текущей недели станет среда, 15 марта. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в Москве местами может прогреться до 7 градусов выше нуля.

Синоптики спрогнозировали продолжение резких перепадов температуры в Москве

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