Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 14 марта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Дептрансе порекомендовали жителям Москвы утром во вторник, 14 марта, использовать городской транспорт из-за ожидаемого ночного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По прогнозу синоптиков, с 03:00 до 21:00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать скорость и дистанцию на дорогах, а также избегать резких маневров. Кроме того, необходимо быть аккуратными при подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В Дептрансе Москвы добавили, что при обнаружении сломанного знака или светофора необходимо сообщить по номеру 3210.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге, дожде и возможном появлении гололедицы в ночь на вторник, 14 марта, и до конца дня.

Синоптики также предупредили, что порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Москвичам рекомендовали соблюдать внимательность в непогоду, не находиться под деревьями и не парковать транспорт рядом с ними.

Снег с дождем и сильный ветер ожидаются в столице в ночь на 14 марта

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