Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде в ночь на 14 марта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жителей и гостей Москвы ожидает мокрый снег, дождь и возможное появление гололедицы в ночь на вторник, 14 марта, и до конца дня. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики также предупредили, что порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Москвичам рекомендовали соблюдать внимательность в непогоду, не находиться под деревьями и не парковать транспорт рядом с ними.

"При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – подчеркивается в сообщении.

В ГУ МЧС по столице уточнили, что предупреждение о мокром снеге и дожде будет действовать до 15:00 14 марта, об усилении южного ветра – до 21:00.

Там также призвали жителей Москвы соблюдать осторожность.

До этого Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности. Так, до 21:00 14 марта ожидаются порывы ветра 15–18 метров в секунду и гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнется не раньше среды, 15 марта. В этот день воздух начнет активно прогреваться.

14 марта Москву настигнет теплый атмосферный фронт. Днем значения покажут от плюс 3 до плюс 5 градусов, однако ночью они понизятся до -2...-7 градусов, добавил синоптик.

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