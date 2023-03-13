Более 75 тысяч рабочих убирают улицы Москвы после непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке улиц Москвы после прошедшего 12 марта снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что за воскресенье в столице выпало до 18 миллиметров осадков. Это привело к приросту более 4 сантиметров снега за сутки.

"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети", – подчеркнул вице-мэр.

В Москве обрабатывают магистрали, улицы, тротуары и пешеходные зоны против гололедицы, очищают дороги от снега. Особое внимание уделяется уборке у остановок общественного транспорта, а также рядом с социальными объектами.

Бирюков также напомнил, что крыши многоквартирных домов, выступающие элементы зданий, а также водостоки в течение светового дня очищают от наледи и снега. Места проведения работ окружены лентами и специальными заграждениями.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москве и других регионах страны с 15 марта ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Наибольшее потепление возможно на Дальнем Востоке.

Сугробы в Москве выросли на 4 см в течение 12 марта

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