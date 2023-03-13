Вильфанд рассказал о погоде в Москве на текущей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о постепенном потеплении и осадках, которые ожидаются в столице на текущей неделе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, 13 марта в городе преобладают северные воздушные массы, которые передвигаются по необычной траектории и являются генетически холодными, несмотря на юго-западное направление.

Вильфанд подчеркнул, что именно из-за такого ветра в Москве в ночь с 12 на 13 марта были отрицательные температуры. Сохранится тенденция и в ночь с 13 на 14 марта – температура воздуха достигнет минус 4 – минус 6 градусов.

"Но уже днем в столицу будет поступать воздух теплого направления, который берет свое начало на юге. Генетически он будет средиземноморским и ближневосточным, поэтому уже во вторник, 14 марта, температура воздуха существенно повысится до плюс трех – пяти градусов", – добавил представитель Гидрометцентра.

Во вторник также ожидается мокрый снег и дождь.

Среда, 15 марта, как отмечает синоптик, станет самым теплым днем недели. В дневные часы воздух прогреется в пределах 5–7 градусов, что существенно отличается от нормы и больше соответствует концу первой декады апреля. Сохранится такая температура до субботы, 18 марта.

Сильных осадков в Москве не прогнозируется, подчеркивает Вильфанд. Небольшой дождь возможен 16 и 17 марта, а 18 марта осадков не будет вовсе. Причина кроется в распространении гребня высокого давления с юга, что приведет к комфортной температуре и безосадочности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков объяснил, что снег в Москве начнет активно таять не ранее чем с 15 марта. Интенсивность таяния будет нарастать по мере прогревания воздуха в столице.

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 13 марта

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