Москвичам рассказали о погоде 14 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 14 марта, в столице ожидаются облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов тепла. На дорогах ожидается гололедица.

Скорость южного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами могут быть порывы до 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в столице составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнется не раньше среды, 15 марта. В этот день, по словам синоптика, воздух начнет активно прогреваться.

Вместе с тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что к выходным в городе снова похолодает. Так, температура воздуха в ночь на субботу может опуститься до 5 градусов мороза.

Синоптики спрогнозировали продолжение резких перепадов температуры в Москве

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