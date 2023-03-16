Синоптик рассказала, что метеорологическая весна придет в столицу 22–23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна в этом году придет в столицу 22–23 марта, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Синоптик спрогнозировала на 22–23 марта температуру воздуха 8–9 градусов днем и около нуля – ночью.

Кроме того, Позднякова рассказала, что в грядущие выходные дни, 18 и 19 марта, погода будет хорошей.

"По ночам в субботу и воскресенье будет заметно подмораживать: в мегаполисе – до минус 8 градусов, в Подмосковье – до минус 11. Это связано с тем, что небо будет ясным, облака не защитят землю от быстрого выхолаживания", – рассказала эксперт.

Синоптик уточнила, что днем температура воздуха поднимется до 4 градусов. Несмотря на то, что такая погода на 2–3 градуса холоднее, чем должна быть в эти числа марта, она все равно порадует москвичей, считает Позднякова.

Она заметила, что жители столицы уже устали от снегопадов и дождей. Эти выходные обещают быть солнечными с сухой и безветренной погодой.

Позднякова рассказала, что солнечные дни и холодные ночи в столицу принесет скандинавский антициклон. Вместе с этим ожидается атмосферное давление до 763 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые люди могут почувствовать головные, сердечные боли, мигрень и скачки артериального давления.

Синоптик рассказала, что сухая погода в марте этого года стала редкостью. Без снега и дождя в марте было всего два дня. Кроме того, к середине марта по осадкам перевыполнена месячная норма, то есть выпало 116%.

По словам специалиста, астрономическое лето и метеорологическая весна придет в Москву на следующей неделе, то есть наступит время, когда среднесуточная температура воздуха станет устойчиво положительной.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что снег в Москве, предварительно, может полностью растаять с 5 по 10 апреля.

По климатическим срокам в среднем снег в столице исчезает с 10 по 12 апреля. По словам синоптика, в настоящее время высота покрова оказалась выше обычного, однако температура превышает норму.



Синоптики заявили, что уже на этой неделе в столицу придет весна

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