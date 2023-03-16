Москвичей предупредили о тумане до утра 17 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы предупредили о тумане с видимостью от 200 до 700 метров. Также может образоваться гололедица, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Уточняется, что погодное явление будет присутствовать после 17:00 четверга, 16 марта, и до 10:00 пятницы, 17 марта.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

В Дептрансе Москвы также призвали водителей избегать резких маневров на дороге и не отвлекаться на гаджеты.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде до 18 марта. Синоптик отметил, что гололед мог бы растаять от дождя, однако с 17 марта осадки не прогнозируются.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил о возвращении декабрьских морозов в Москву в предстоящие выходные.

По его словам, следует ожидать гололедицу толщиной 5–7 миллиметров в ночное время. Днем будет становиться теплее, выйдет солнце. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 17 марта

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