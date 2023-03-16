Декабрьские морозы вернутся в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении декабрьских морозов в предстоящие выходные.

"В выходные в Москве ночами будет от -5 до -10 градусов, местами по области – до -13 градусов. Таким образом, в Москве ударят декабрьские морозы, а по области – январские" – передает РИА Новости его слова.

Синоптик добавил, что следует ожидать гололедицу толщиной 5–7 миллиметров в ночное время. Днем будет становиться теплее, выйдет солнце. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов. Лед, образовавшийся за ночь, начнет подтаивать.

Специалист также отметил, что атмосферное давление будет крайне высоким. Так, в субботу, 18 марта, ожидается до 762 миллиметров ртутного столба.

Тишковец объяснил, что стабильной погоды в ближайшее время не будет. По его словам, тепло периодически будет сменяться холодом.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что снег в Москве предварительно может полностью растаять с 5 по 10 апреля. Он отметил, что по климатическим срокам в среднем снег в столице исчезает с 10 по 12 апреля.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что 18 и 19 марта в городе прогнозируется комфортная погода с температурой выше 0 градусов.



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