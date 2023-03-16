Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 6 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы в Москве за сутки подтаяли на 6 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Снежный покров на главной метеостанции столицы, ВДНХ, за прошедшие сутки уменьшился еще на 6 сантиметров", – сообщил он.

По словам эксперта, в данный момент высота снежного покрова в столице составляет 31 сантиметр.

15 марта в Москве зафиксировали максимальную температуру воздуха с начала года. Она составила плюс 8,6 градуса. Леус пояснил, что это значение зафиксировали на метеостанции ВДНХ.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что снег в Москве предварительно может полностью растаять с 5 по 10 апреля. Он отметил, что по климатическим срокам в среднем снег в столице исчезает с 10 по 12 апреля.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что 18 и 19 марта в городе прогнозируется комфортная погода с температурой выше 0 градусов.

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