Синоптики сообщили о магнитной буре 16 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Утром в четверг, 16 марта, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"15–16 марта Земля будет ощущать влияние солнечного ветра. Как следствие – геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, и будут наблюдаться магнитные бури", – следует из сообщения.

Еще одна слабая буря была отмечена в период с 06:00 до 09:00 15 марта. Завтрашнюю бурю, спровоцированную вспышками на Солнце, также стоит ожидать в утренние часы.

"В последующие дни геомагнитное поле Земли стабилизируется", – отметили в центре.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что снег в столице может исчезнуть с 5 по 10 апреля. В настоящее время высота покрова оказалась выше обычного, но, по словам синоптика, превышающая норму температура воздуха растопит снег раньше климатических сроков.



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