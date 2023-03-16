Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 16 марта, в столице ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов тепла. На дорогах прогнозируется гололедица.

По данным синоптиков, в столице ожидается южный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в выходные, 18 и 19 марта, ждет "красивая" погода с солнцем и без осадков.

Кроме того, по прогнозу синоптика, в эти дни атмосферное давление будет на 15–20 миллиметров ртутного столба выше нормы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что снег в Москве, предварительно, может полностью растаять с 5 по 10 апреля.

По словам синоптика, в настоящее время высота покрова оказалась выше обычного, однако температура также превышает норму.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 16 марта

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