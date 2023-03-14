Москвичам пообещали "красивую" погоду с солнцем и без осадков в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей в выходные, 18 и 19 марта, ждет "красивая" погода с солнцем и без осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"В субботу и воскресенье будет красивая погода. Солнечная, без осадков, достаточно тепло, ветра совсем не будет. И связано это с тем, что существенно повысится давление", – отметил он.

По прогнозу синоптика, атмосферное давление будет на 15–20 миллиметров ртутного столба выше нормы. Он также уточнил, что в выходные дни в столице ожидается хорошо выраженная антициклонная погода. Воздушные массы в Москву будут поступать с севера и с востока, что способствует понижению температуры воздуха.

Вильфанд отметил, что в ночь на 18 марта ожидается от минус 9 до минус 4 градусов. Днем температура воздуха может прогреться до 3 градусов. В ночь на 19 марта ожидается минус 9 – минус 4 градуса, а днем – от 3 до 4 градусов.

По предварительным данным, следующая неделя будет более теплой.

Ранее Вильфанд рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает температура до 7 градусов в среду, 15 марта. Руководитель Гидрометцентра отметил, что такая погода характерна для апреля.

Синоптик отметил, что воздушные массы приходят из акватории Средиземного моря, Ближнего Востока и Среднего Востока, поэтому прогнозируется такая теплая погода. В среду, 15 марта, ожидается переменная облачность и солнце.

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