Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения – до 00:00 16 марта. Местами на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов проинформировал москвичей о резком потеплении 14 марта. По словам синоптика, температура воздуха в городе во вторник может подняться до 2–4 градусов тепла, сообщает News.ru.

"Из царства холода мы завтра переносимся в царство тепла. Так, столицу ожидает дождь переходящий в мокрый снег, и достаточно сильный ветер", – заявил Шувалов, уточнив, что в столичный регион постепенно приходит оттепель.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что самым теплым днем текущей недели станет среда, 15 марта. Воздух в городе местами может прогреться до 7 градусов выше нуля. Подобный показатель будет соответствовать климатической норме первой декады апреля, уточнил специалист.



Синоптики спрогнозировали продолжение резких перепадов температуры в Москве

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