Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимальная температура воздуха 15 марта в Москве составила плюс 8,6 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погода "Фобос" Михаила Леуса.

Леус отметил, что максимальная температура воздуха была зафиксирована на метеостанции ВДНХ.

"В Тушине было ровно на градус меньше, а на Балчуге всего лишь одной десятой не хватило до плюс 10", – рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что 15 марта может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 15 марта стало самым теплым днем с начала 2023 года.

Однако метеоролог призвал москвичей не надеяться на быстрое возращение весенней погоды. Уже в ближайшие выходные температура воздуха значительно опустится.



Новости часа: воздух в Москве прогрелся до 8,5 градуса тепла 15 марта

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