Сильный гололед в Москве сохранится как минимум до 18 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сложная ситуация с гололедом на дорогах Москвы будет сохраняться до субботы, 18 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На тротуарах наблюдаются настоящие ледяные буераки. И такая ситуация будет сохраняться. Гололедица у нас в прогнозе до субботы включительно", – передает его слова ТАСС.

Синоптик отметил, что гололед мог бы растаять от дождя, однако с 17 марта осадки не прогнозируются.

До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении декабрьских морозов в предстоящие выходные.

По его словам, следует ожидать гололедицу толщиной 5–7 миллиметров в ночное время. Днем будет становиться теплее, выйдет солнце. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что сугробы в Москве за сутки подтаяли на 6 сантиметров. Он отметил, что высота снежного покрова в столице составляет 31 сантиметр.

15 марта в Москве зафиксировали максимальную температуру воздуха с начала года. Она составила плюс 8,6 градуса. Леус пояснил, что это значение зафиксировали на метеостанции ВДНХ.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 17 марта

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