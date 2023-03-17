Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объявил, что в выходные 18 и 19 марта в Москве установится солнечная и сухая погода, передает News.ru.

"Выходные в столице выдадутся яркие и солнечные, правда еще достаточно морозные. Но уже ко дню субботы погода установится мартовская и столбик термометра встанет на отметке в 5 градусов тепла", – заявил эксперт.

Шувалов добавил, что осадков в столице не ожидается. Отклонением от нормы станет атмосферное давление – оно будет на уровне 762 миллиметров ртутного столба (на 15 миллиметров выше стандартного показателя).

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что метеорологическую весну можно ожидать в столице 22–23 марта. В эти дни воздух прогреется примерно до 8–9 градусов в дневные часы.

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