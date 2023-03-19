Москвичей ожидает переменная облачность без осадков 19 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 19 марта, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 1...3 градусов, по области – -1...4 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается теплая погода с температурой до 9 градусов.

Он добавил, что иногда будет солнечно, но в целом прогнозируется облачная погода с прояснениями.

До этого эксперт назвал наиболее подходящее время для перехода с зимней резины на летнюю, а также рассказал о некоторых факторах, на которые автомобилисты должны обратить внимание при выборе резины.

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