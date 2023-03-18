В Москву пришла метеорологическая весна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве началась метеорологическая весна. Об этом сообщает сайт "Метеовести".

"В Москве началом климатической весны ранее считалось 27 марта, но после перехода в нынешнем году на новые климатические нормы, рассчитанные за период с 1991 по 2020 года, и учитывающие последние изменения климата, эта дата приходиться на 21 марта", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, метеорологическая весна 2023 года в Москве началась 14 марта. С этого дня среднесуточная температура воздуха превысила отметку в 0 градусов. В городе накопилось сильное положительное отклонение температуры, которое сможет аннулировать отрицательные среднесуточные температуры этой субботы.

Прогнозы уже не обещают длительных похолоданий. Уточняется, что метеорологическая весна 2023 года в Москве началась ровно на неделю раньше климатической нормы.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в субботу, 18 марта, ожидается высокое атмосферное давление в Москве. Согласно прогнозу, антициклон в столицу принесет атмосферное давление на 17 миллиметров выше нормы.

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные, 18–19 марта

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