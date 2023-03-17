Москвичам пообещали устойчиво теплую погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода с температурой до 9 градусов ожидается в столице на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что иногда будет солнечно, но в целом прогнозируется облачная погода с прояснениями. Понедельник, 20 марта, станет переходным днем, когда ночные температуры будут еще низкими, а днем воздушные массы уже будут перемещаться с юга. Так, в ночь на 20 марта ожидается 7–5 градусов ниже нуля, а днем – 5–7 градусов выше нуля.

В среднем на будущей неделе в Москве и области ночами прогнозируется около нуля градусов, а днем – от 4 до 9 градусов. Температура со вторника будет превышать норму на 2–3 градуса. Вильфанд добавил, что небольшие осадки возможны со среды – ожидается небольшой дождь.

В то же время синоптик предупредил, что, несмотря на тепло, пока "не нужно строить завышенные ожидания" и говорить о приходе весны.

"Конечно, таких 10-градусных морозов на следующей неделе не будет. Весну на следующей неделе уже можно почувствовать, но вот, к сожалению, будет такая циклоническая погода, облачная, но с прояснениями", – пояснил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объявил, что в выходные, 18 и 19 марта, в Москве установится солнечная и сухая погода. Осадков в столице не ожидается. Отклонением от нормы станет атмосферное давление – оно будет на уровне 762 миллиметров ртутного столба (на 15 миллиметров выше стандартного показателя).

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическую весну можно ожидать в столице 22–23 марта. В эти дни воздух прогреется примерно до 8–9 градусов в дневные часы.

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные, 18–19 марта

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