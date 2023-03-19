Москвичам пообещали метеорологическую весну с 20 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидают температура выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. В столице в ближайшее время может полностью растаять снег, рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

"Однозначно пока говорить нельзя, но есть тенденция к тому, что март закончится с избытком осадков. Сейчас на всей территории столичного региона количество осадков составило или даже превысило норму", – цитирует ее "Вечерняя Москва".

Синоптик отметила, что март оказался теплее климатической нормы, поэтому с 20 марта в столице прогнозируется метеорологическая весна.

"Понятие метеорологической весны означает тот момент, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво становятся положительными. Ночи будут с положительной температурой воздуха, дни тоже будут довольно теплыми", – добавила Позднякова.

Собеседница издания считает, что при текущей ситуации к концу марта – началу апреля снежный покров полностью растает.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в воскресенье, 19 марта, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет в пределах 1...3 градусов, по области – -1...4 градусов.

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