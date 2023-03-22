08:20Общество
Похолодание вернется в Москву к середине следующей недели
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К середине следующей недели температура в Москве вернется к норме, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он уточнил, что ночные температуры будут отрицательными, при этом синоптик призвал не ждать сильных холодов.
"Супер морозов до минус 15 – минус 10 градусов не будет, но ночные температуры в середине следующей недели будут отрицательными", – пояснил Вильфанд.
Синоптик добавил, что в понедельник, 27 марта, ожидается порядка 10 градусов.
Ранее сообщалось, что москвичей ожидает повышение температуры до 13 градусов 25 и 26 марта, ночные значения будут соответствовать маю – 7 градусов. Такая температура на 5–6 градусов превышает норму и практически на четыре недели опережает свое развитие.
В ночь на 22 марта столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов, в ночь на 23 марта – 1–3, а в ночь на 24 марта – 5–7 градусов. В дневное время суток 22 марта температура составит от 7 до 9 градусов, 23 марта значения повысятся до 11 градусов, а 24 марта отметка достигнет 12 градусов.
При этом погода окажется неоднородной, поскольку 22 марта она ожидается комфортная с прояснениям и без осадков, а 24 марта пойдет дождь. В этот день порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 22 марта
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!