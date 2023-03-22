Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождливая погода и до 10 градусов ожидаются в Москве в выходные, 25 и 26 марта, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в субботу и воскресенье в столице будет определять очередной атлантический циклон. В выходные будет тепло, но более влажно. Кроме того, прогнозируется низкое атмосферное давление: 739 миллиметров ртутного столба – 25 марта и 735 миллиметров ртутного столба – 26 марта.

Днем столбики термометров покажут до 10 градусов, что выше климатической нормы на 6–7 градусов.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает повышение температуры до 13 градусов 25 и 26 марта, ночные значения будут соответствовать маю – 7 градусов. Такая температура на 5–6 градусов превышает норму и практически на четыре недели опережает свое развитие.

В ночь на 22 марта столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов, в ночь на 23 марта – 1–3, а в ночь на 24 марта – 5–7 градусов. В дневное время суток 22 марта температура составит от 7 до 9 градусов, 23 марта значения повысятся до 11 градусов, а 24 марта отметка достигнет 12 градусов.

При этом погода окажется неоднородной, поскольку 22 марта она ожидается комфортная с прояснениям и без осадков, а 24 марта пойдет дождь. В этот день порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

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