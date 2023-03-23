Москвичам рассказали, когда в столице и Подмосковье окончательно растает снег

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Снег в Москве и Подмосковье окончательно растает в первые десять дней апреля. Об этим заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снег в Москве убирают, но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля", – приводит его слова РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что в лесах снег может остаться до середины месяца.

Он также заявил, что таяние снега повысит температуру воздуха. По его словам, если бы сейчас не было снега, то температура была бы выше на 3–5 градусов.

Вильфанд пояснил, что это происходит из-за того, что снег отражает около 80% солнечных лучей и не дает прогреваться почве, которая передает тепло.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей, что в начале апреля их ожидает мокрый снег, а также отрицательные температуры. Он также сообщил, что средняя температура в конце марта превышает климатическую норму.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что дождливая погода и до 10 градусов ожидаются в Москве в выходные, 25 и 26 марта. Она отметила, что погоду в субботу и воскресенье в столице будет определять очередной атлантический циклон.

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