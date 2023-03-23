Москвичей предупредили о потеплении до 15 градусов к выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве поднимется до 15 градусов в эти выходные, но жителям столицы не стоит ждать безоблачного неба, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"К нам придет еще более теплая погода, она прибавит пару градусов по отношению к сегодняшнему дню. Самым теплым днем будет суббота, 25 марта: днем – до 14 градусов, а в самом центре Москвы – и все 15", – сказал он.

Метеоролог добавил, что уже 26 марта столбики термометров могут опуститься на два-три градуса ниже – до 10 градусов тепла.

"На выходных нас ждет переменная облачность. Или будет облачно, с прояснениями. В субботу прогнозируются кратковременные дожди. В воскресенье их вероятность меньше, но все равно рассчитывать на безоблачное небо не приходится", – сказал он.

Ожидается незначительное колебание давления, а теплая погода сохранится до 30 марта и поспособствует более быстрому таянию оставшегося снега, заключил Шувалов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что 23 марта стал самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. К полудню столбики термометров на главной метеостанции столицы, ВДНХ, поднялись до отметки 10,2 градуса.



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